Beueler Comic-Künstler Özi entwirft Maskottchen „Das ist abgefahren, wenn dir deine Figuren begegnen“

Ein Stück Mammut-Elfenbein und ein bisschen Mammutfell hat Comiczeichner Özi dabei, wenn er seine Zeichenkurse mit Kindern beginnt. „Dann gebe ich das einmal rum, die Kinder sollen raten, was es ist. Bis heute ist noch keiner draufgekommen.“ Zeigt er ihnen jedoch eine Jahrtausende alte Schnitzerei von einem Mammut, erkennen sie das Tier sofort. „Sie hatten gerade ein Stück echtes Mammut in der Hand und keiner konnte raten, was es war. Aber wenn sie diese 15.000 Jahre alte Zeichnung sehen, verstehen sie sofort, dass es ein Mammut ist“, bemerkt Özi. „Was können wir daraus ziehen?“