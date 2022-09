Hallenbäder: Längere Öffnungszeiten nach den Herbstferien : Die Beueler Bütt öffnet wieder

Update Beuel Nur 24 Stunden nach dem Heizungsbrand hat die Stadt Bonn das Beueler Hallenbad wieder geöffnet. Nach den Herbstferien stehen alle drei Bonner Hallenbäder abends eine Stunde länger zur Verfügung.

Eine gute Nachricht für die Nutzer der Beueler Bütt : Das Hallenbad an der Beueler Goetheallee ist seit Dienstagmittag wieder geöffnet. Nur rund 24 Stunden nach dem Heizungsbrand (der GA berichtete) konnte die Stadt die Schwimmbecken wieder in Betrieb nehmen. Ab Mittwoch, 28. September, steht das Hallenbad auch den Schulen und Vereinen wieder zur Verfügung.

Brand im Blockheizkraftwerk

Sanierungsstau in Bonner Hallenbädern

Gefragt, ob das Hallenbad Beuel nach dem erneuten Ausfall nicht als Sanierungsfall betrachtet und in der Prioritätenliste der zu sanierenden Bonner Hallenbäder („Rahmenplan zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft“) vorgezogen werden müsste, antwortete Günther: „Die Beueler Bütt ist mit dem Baujahr 1969 nur wenig jünger als das Frankenbad. Der Sanierungsstau ist in allen drei noch bestehenden Hallenbädern sehr hoch.“

Komibad in Pützchen

Die Verwaltung hatte Anfang des Jahres den politischen Gremien in eine Machbarkeitsstudie zum Neubau des Hallenbades am Standort Ennertbad vorgestellt und hierin die weitere Vorgehensweise beschrieben. „Die Priorisierung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan zur Neugestaltung der Bonner Bäderlandschaft wird derzeit verwaltungsintern unter Berücksichtigung der im SGB vorhandenen Personalkapazitäten abgestimmt“, erklärt Günther dem GA.

Zur Erinnerung: Die Stadt hat das Mehrzweckbecken der Beueler Bütt ab November 2021 umfänglich saniert. Deshalb konnten die Schulen in der Wintersaison 21/22 das Lehrschwimmbecken nicht nutzen. Das Hallenbad an der Goetheallee wurde vor den Osterferien 2022 wieder eröffnet.

Wie berichtet, war die Beckenschräge im Mehrzweckbecken der Bütt geschwächt. In mehreren Schritten wurden zunächst die Betonflächen in der Schräge saniert. Zudem wurde im Keller, unter der Beckenschräge, eine Abfangkonstruktion aus Stahl gebaut. Die soll die Last der Beckenschräge über ein neues Fundament in den Boden ableiten. Abschließend verlegten Arbeiter dort neue Fliesen. Nach der Reinigung konnte schließlich die Wiederinbetriebnahme des Beckens erfolgen. Die Kosten für die Sanierung des Beckens und die Fliesenarbeiten lagen bei etwa 250 000 Euro.