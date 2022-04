Bonn-Beuel : Wie sich der Arboretum-Park Härle auf die Saison vorbereitet

Oberkassel Das Arboretum Härle in Oberkassel beherbergt eine Vielzahl exotischer Pflanzen, darunter auch zwei Mammutbäume. Mit dem Beginn des Frühlings laufen die Arbeiten dort auf Hochtouren. Den Klimawandel bekommt man dort schon lange mit voller Härte zu spüren.

„Ist das ein Habicht? Ne, das sieht nach 'nem Mäusebussard aus. Die spielen ein bisschen miteinander - Frühlingsgefühle halt.“ Michael Dreisvogt vom Arboretum in Oberkassel war eigentlich gerade dabei, über den sehr trockenen März zu sprechen. Die Natur lenkt den technischen Leiter der Anlage aber immer mal wieder vom Erzählen ab. In dem Landschaftspark am Rande des Siebengebirges kennt er sich bestens aus. Mit Blick auf den Sommer gibt es dort viel zu tun, dieses Frühjahr mehr denn je.

Durch den milden Winter und die sehr früh aufgekommenen warmen Temperaturen gab es praktische keine Winterpause im Park Härle. Der Frühjahrsbeschnitt ging Wochen vorher los, was viel Stress für das sehr kleine Team an Gärtnern bedeutete. So musste bereits im März künstlich bewässert werden. Rosen wurden früher beschnitten, Wiesen gemäht und Samen gepflanzt. Die Zwiebeln der Trauebnhyazinten, die eine Neuheit im Beet sind und im Tulpenmeer blühen, wurden allerdings bereits im Herbst gesetzt.

Klimawandel lässt Arten aus dem Park verschwinden

Seit 20 Jahren macht Dreisvogt den Job im Arboretum schon. Die Euphorie in seiner Stimme verrät, dass es ihm dabei nie langweilig wurde. Manche massiven Gehölze hat der technische Leiter des Parks in Oberkassel quasi aufwachsen sehen. So etwa mehrere Sorten von Mammutbäumen, die sich im alten Teil des Arboretums befinden. Je ein Exemplar der größten und der voluminösesten Baumart der Welt gedeihen hier.

Getragen wird der botanische Garten von einer gemeinnützigen Stiftung, die durch die Familie Härle ins Leben gerufen wurde. Ursprünglich hatte der Jurist Carl Härle das Gelände an der Büchelstraße 50 erworben und dort besondere Pflanzen angesiedelt.

Der Klimawandel macht sich eindeutig bemerkbar im Park. Nicht wenige heimische Arten musste man aus dem Gelände verbannen, weil sie den steigenden Temperaturen nicht standhalten. Welche Arten halten Dürren stand, sind nicht auf ständige Regenschauer angewiesen? Solche Fragen sind mittlerweile wichtig. Eine Rotbuche wird man in Zukunft selten in deutschen Parks sehen. Dafür vielleicht mehr die türkische Baumhasel. Man gehe zudem verstärkt dazu über, im Herbst zu pflanzen, statt im Frühjahr - wegen der ungewöhnlichen Wärme, die mittlerweile auf den Winter folgt.

Die Gärtner bedecken viele Böden mit halbdurchlässigem Material, etwa Mulch oder heimischem Lawagestein aus der Eifel. Dieses lässt Wasser beim Gießen durch, behält es aber bei Hitze größtenteils im Boden, sodass es nicht verdunstet. Diese Tipps legt Dreisvogt auch privaten Gärtnern ans Herz. Mit dichter Bepflanzung wird das Verdunsten auch schwieriger. Und: seltener gießen, aber dafür „tief“, also im nahen Radius um die Pflanze.

Tage der offenen Tür stehen bevor

Strukturvielfalt sei etwas sehr wichtiges für den Artenerhalt. Der Frühjahrsputz, bei dem in hemischen Gärten viele ungewünschte Gewächse entfernt werden, sei oft „ganz schlecht für die Natur“, so Dreisvogt. Löwenzahn und Brennnessel sind deshalb im Arboretum genau so gern gesehen wie Tulpen. Denn Flora-Vielfalt führe auch immer zu Faun-Vielfalt. Man kann nie genau sagen, welche Tiere dadurch angezogen werden.

