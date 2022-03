Anlage in der Rheinaue : Neue Attraktionen für den Skatepark in Beuel

Beuel Um drei weitere große Flächen ist der Beueler Skatepark reicher. Skater, BMX-Fahrer und andere Freizeitsportler erfreuen sich bei frühlingshaftem Wetter daran. Laut dem Vorsitzendem des Vereins Subculture, Sascha Heinz, greifen immer mehr Menschen zum Board – und auch immer ältere.

Drei neue Anlagen hat die Sportstätte in der rechtsrheinischen Rheinaue seit Dezember: Eine großes und ein kleines Loch (Pool) im Boden sowie eine an den Seiten leicht eingerollte Fläche, auf der gefahren werden kann. Halfpipes werden die betonierten Anlagen für Skater genannt – halbe Röhren.

Vor all dem hatte Heinz überall geskatet, wo es eben möglich war: Auf der Straße, über Bordsteine, Treppengeländer. Oder er fuhr nach Köln, wo es einen größeren Skatepark gibt. 1991, da war er elf Jahre alt, begann er mit etwas, das er heute – neben seiner Familie – seinen „kompletten Lebensinhalt“ nennt. Damals war die neu gebaute Halfpipe auf der linken Bonner Rheinseite laut Heinz die größte Europas. Eine 2012 dort neu gebaute Rampe ist aktuell die größte im Outdoor-Bereich in Deutschland. Auch sie ist mit Initiative von SuBCulture entstanden.

Betongruben wurden von Hand gefertigt

Beim ersten Bauabschnitt 2018 war der Verein noch Bauherr, aber den Stress, den so ein Bauvorhaben mit sich bringe, spare man sich gerne. Die Stadt hätte gerade in rechtlicher Hinsicht deutlich mehr Erfahrung vorzubringen. In der ersten Bauphase wurden die kraterhaften Löcher ausgehoben, dann kam die Schalung aus Eisen. Anschließend erhielten die Löcher eine Grundierung sowie weitere Webungen aus Eisen.

Am Ende floss der Beton mit riesigen Spritzen in die Löcher. Den Feinschliff, die Formung zu glatten, runden Flächen, übernahm ein sechsköpfiges Bauarbeiterteam – mit bloßen Händen. „Die hatten alle ´ne Kelle in der Hand, und haben hier teilweise von sechs Uhr bis zwei Uhr in der Früh gearbeitet. Das machst Du drei Monate, und dann musst du erst mal in Urlaub“, sagt Heinz zum Bauprozess.