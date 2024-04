Umgestaltung in Beuel Entscheidung über die Zukunft der Friedrich-Breuer-Straße steht an

Die Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße könnte schon bald ein wichtige Hürde nehmen. In der nächsten Woche entscheidet der Rat über das Vorhaben. Bereits diese Woche, am 10. April, können die Vertreter in der Bezirksvertretung Beuel eine Empfehlung abgeben. Das Gremium entscheidet an diesem Tag zudem über vorübergehende Maßnahmen, die die Stadt für die Straße plant. Kritik an dem Vorhaben kommt von der Gewerbegemeinschaft Beuel, einem Zusammenschluss der ansässigen Händler, und der CDU.