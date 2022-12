Zum Tod von Erna Neubauer : Der Ritt auf dem Elefanten durch Beuel bleibt unvergessen

Beuel Beuel trauert um Erna Neubauer. Die Ehren-Obermöhn der Beueler Weiberfastnacht ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

60 Jahre Rathausstürmung an Weiberfastnacht in Beuel

Rheinische Emanzipation begann bereits 1824 : 60 Jahre Rathausstürmung an Weiberfastnacht in Beuel Am Freitag, 12. Januar, wird Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan die designierte Wäscherprinzessin Franzi I. (Sprenger) proklamieren. Die feierliche Zeremonie beginnt um 19.11 Uhr im Beueler Brückenforum. Mit 1000 Gästen ist die Inthronisation ausverkauft.

Der Rathaussturm war für Erna Neubauer ein Muss

Die Entwicklungen in der Beueler Weiberfastnacht verfolgte Erna Neubauer bis zuletzt aufmerksam. Bis zu ihrem 90. Geburtstag nahm sie hier und da auch noch an einigen wenigen Sitzungen teil. Der Beueler Rathaussturm war für sie immer ein Muss.

Sie war stolz auf ihre beiden Nachfolgerinnen

Viele Anekdoten reihen sich aneinander

Anekdoten gibt es viele über die Verstorbene zu berichten. Zum Beispiel ritt sie 1975 auf einem Elefanten im Beueler Weiberfastnachtszug mit. „Der muss Alkoholiker gewesen sein", sagte Erna Neubauer damals. Kaum sah der Elefant einen Mann mit einer Bierflasche in der Hand, riss er diese mit dem Rüssel an sich und trank sie. „Das geschah immer wieder während des Zuges. Das war mir so peinlich. Als ich das später dem Tierpfleger erzählte, sagte der mir, dass der Elefant schon vor dem Zug eine ganze Flasche Cognac getrunken hätte - zur Beruhigung natürlich“, erzählte Neubauer weiter.

Dass sie einmal eine einzigartige Karnevalskarriere durchleben würde, damit hatte in ihrer Familie niemand gerechnet. Erna Neubauer kam durch Zufall mit dem Karneval in Kontakt. 1960 trat sie in die CDU ein und lernte Maria Balzer kennen. Balzer war die Vorsitzende der Frauen Union, Präsidentin des Alten Beueler Damenkomitees und auch amtierende Obermöhn. 1965 lockte Balzer die junge Erna Neubauer ins Damenkomitee. Sie übernahm schnell die Vize-Positionen Balzers und 1973 auch die Führung des Damenkomitees und die Funktion der Obermöhn. Was folgte, war eine 25-jährige Erfolgsgeschichte. 1998 löste Evi Zwiebler Erna Neubauer ab.