Foto-Ausstellung in der Brotfabrik Im Zwielicht auf der Kennedybrücke

Beuel · Der Fotograf Marc Täuber präsentiert „The Kennedy. Ein Photo-Noir“ in der KulturKneipe der Brotfabrik. Was der Bonner Künstler in den dunklen Ecken an und um die Kennedybrücke entdeckte und was ihn daran so fasziniert.

28.09.2024 , 15:00 Uhr

Marc Täuber freut sich, seine Fotografien in der KulturKneipe der Brotfabrik zeigen zu können. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn