800 Bilder für Fotoprojekt Beueler fotografiert ein Jahr lang die Friedrich-Breuer-Straße

Die Regel, die sich Tim Allgaier (38) selbst auferlegt hatte, lautete, ein Jahr lang so oft wie möglich mit der Kamera die Friedrich-Breuer-Straße zu besuchen. Seit Oktober 2022 erkundete Allgaier mindestens einmal pro Woche Beuels Einkaufsmeile in allen Jahreszeiten und bei jeder Witterung. Mal alleine, mal mit seinem schlafenden Kind in der Trage vor dem Bauch oder auch in Begleitung anderer Straßenfotografen. „Insgesamt habe ich 800 Aufnahmen zumindest so gut gefunden, dass ich sie nicht sofort wieder gelöscht habe“, sagt er.