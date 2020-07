Königswinterer und Siegburger Straße : Bauarbeiten legen Beueler Verkehrsachse lahm

Das Vorhaben in der Siegburger Straße und Königswinterer Straße ist eines von drei Bauprojekten zur Sanierung alter Kanäle. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel. Der Stadtbezirk Beuel muss sich auf die nächste Großbaustelle einstellen. Das städtische Tiefbauamt lässt ab Montag den Kanal in der Königswinterer und Siegburger Straße sanieren.

Der rechtsrheinische Stadtbezirk muss sich auf die nächste Großbaustelle einstellen, die sehr wahrscheinlich auch nachhaltige Auswirkungen auf das Alltagsleben im Beueler Zentrum haben wird. Die Stadt Bonn nutzt die verkehrsarme Sommerferienzeit, um mit der seit langem geplanten umfangreichen Sanierung der Abwasserkanäle in der Königswinterer- und der Siegburger Straße zu beginnen. Diese Verkehrsachse zählt im Beueler Osten zu den am stärksten frequentierten Kreuzungen. Das städtische Tiefbauamt will am Montag, 20. Juli, mit den Bauarbeiten starten.

Stadt lässt 31 Straßenabläufe und Abschlüsse erneuern

Auftakt der Erdarbeiten ist in der Königswinterer Straße: Zunächst ist der Abschnitt zwischen der Bahnunterquerung an der Friedrich-Breuer-Straße und der Siegburger Straße betroffen. Dort hat die Deutsche Bahn erst kürzlich über Monate das Brückenbauwerk für die Verlängerung der S13-Trasse von Troisdorf bis Oberkassel erneuert.

Der nächste Bauabschnitt liegt in der Siegburger Straße – und zwar handelt es sich um das Teilstück von der Kreuzung Gartenstraße/Pützchens Chaussee vorbei am Gelände des Schauspiels Bonn bis zur Kreuzung mit der Königswinterer Straße.

Die gesamten Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November dieses Jahres und sind laut Stadt Bonn erforderlich, weil 31 Straßenabläufe einschließlich der Anschlussleitungen erneuert werden müssen. Außerdem wird ein Schacht zurückgebaut. Im Anschluss daran wird der Kanal mit einem sogenannten Liner – ein Schlauch wird in den vorhandenen Kanal eingezogen – unterirdisch saniert.

Zur geplanten veränderten Verkehrsführung äußert sich die Stadt Bonn wie folgt: Durch die Bauarbeiten wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. In der ersten Phase bis zu den Herbstferien wird die Siegburger Straße in Fahrtrichtung Königswinterer Straße gesperrt und zur Einbahnstraße stadtauswärts deklariert (Alternativroute siehe „Stadt weißt Umleitung aus“).

Die zweite Phase beginnt in den Herbstferien – voraussichtlich am Montag, 12. Oktober – mit den Arbeiten in der Königswinterer Straße zwischen Siegburger Straße und Bahnunterführung Friedrich-Breuer-Straße. Dann muss die nördliche Fahrtrichtung in diesem Abschnitt – also in Richtung Sankt Augustiner Straße (B56) – ebenfalls gesperrt werden (Alternativroute siehe auch hier „Stadt weißt Umleitung aus“).

Bauarbeiten an Kanälen dauern bis Ende des Jahres

Das Bauprojekt soll bis Ende November 2020 abgeschlossen sein. Bei der Sicherung und Verlegung von Versorgungsleitungen oder durch schlechtes Wetter kann es laut Stadt Bonn zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Die Baukosten für die Gesamtmaßnahme betragen etwa 700.000 Euro.

Die Stadt Bonn beabsichtigt außerdem, am Montag, 27. Juli, mit der Erneuerung des Kanals in der Königswinterer Straße im Bereich zwischen Langemarckstraße und Altrheinstraße in Oberkassel zu beginnen. Die Arbeiten werden im Bereich der Hausnummer 779 starten und sich dann als Wanderbaustelle in Richtung Altrheinstraße und danach weiter in Richtung Langemarckstraße fortsetzen.

Die Baumaßnahme soll bis Ende Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Bei der Sicherung und Verlegung von Versorgungsleitungen oder durch schlechtes Wetter kann es auch dort zu Verzögerungen kommen. Während der Bauarbeiten kann der Verkehr einspurig mit Hilfe einer Signalanlage an der Baustelle vorbeigeführt werden. Dennoch muss nach Auskunft der Stadt Bonn mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Baukosten betragen etwa 565.000 Euro.

Und aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Die Stadt Bonn wird zudem voraussichtlich ab Montag, 10. August, mit Bauarbeiten am Kanal in der Küdinghovener Straße im Bereich der Hausnummern 16 und 18 beginnen. Es wird während der Arbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen, da die Straße im Bereich der Baustelle komplett gesperrt werden muss. Die Zufahrt zu der Straße An der Siebengebirgsbahn ist während dieser Zeit nur von der Rheinseite her möglich. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Die Bauarbeiten an der der Küdinghovener Straße sollen bis voraussichtlich Ende September dieses Jahres abgeschlossen sein, sofern der Zeitplan eingehalten werden kann. Die Baukosten betragen ungefähr 140.000 Euro.