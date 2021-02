Schlägerei am Sportplatz : Zehn Jugendliche rauben 18-Jährigen in Beuel aus

Zehn Jugendliche rauben 18-Jährigen in Beuel aus

Schlägerei am Sportplatz

Bonn In Bonn-Beuel hat es am Samstagabend einen Straßenraub gegeben. Dabei schlug eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen auf zwei weitere Jugendliche ein und stahlen deren Musikbox. Einer der Jugendlichen wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 23 Uhr hielten sich zwei 18-jährige Jugendliche an einem Sportplatz in der Siegburger Straße in Beuel-Bechlinghoven auf. Dort wurden sie von etwa zehn Jugendlichen umringt. Einer der Jugendlichen zog ein Messer und forderte die 18-Jährigen dazu auf, Bargeld herauszugeben. Wie die Polizei mitteilte sollen daraufhin mehrere der Jugendlichen aus der Gruppe die beiden 18-Jährigen angegriffen und auf sie eingeschlagen haben. Während der Auseinandersetzung soll einer der Angreifer die Musikbox aus der Jackentasche eines Jugendlichen entwendet haben.