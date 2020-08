Einsatz in Küdinghoven : Güterzug erfasst E-Scooter auf Bahnübergang in Beuel

Güterzug erfasst E-Scooter auf Bahnübergang in Beuel

Einsatz in Küdinghoven

Ein Güterzug hat in Beuel einen E-Scooter erfasst. Foto: Ulrich Felsmann

Beuel In Beuel hat in der Nacht zu Sonntag ein Güterzug nahezu ungebremst einen E-Scooter erfasst. Der Roller wurde von einer unbekannten Person auf einem Bahnübergang abgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

In der Nacht zu Sonntag sind Polizei und Notfallmanager der Deutschen Bahn zu einem Bahnübergang an der Küdinghovener Strasse in Bonn-Beuel gerufen worden, da sich dort ein Bahnunfall ereignet hat.