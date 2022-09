Projekt konnte im 10. Jahr erweitert werden : Gymnasiasten unterstützen Grundschüler in Beuel als Lernpaten

40 neue Lernpatinnen und -paten bekamen bei einer Einführungsveranstaltung Tipps von der Johannes-Nepomuk-Stiftung und Grundschullehrern. Foto: Sebastian Flick

Beuel Mit 40 Mädchen und Jungen vom Kardinal-Frings-Gymnasium und Sankt-Adelheid-Gymnasium hat das Lernpatenprojekt der Johannes-Nepomuk-Stiftung viel Unterstützung fürs neue Schuljahr. Die Paten sollen Beueler Grundschulkindern beim Lernen helfen, aber sie auch als Freunde unterstützen.



Dank vieler engagierter Helferinnen und Helfer, kann die Johannes-Nepomuk-Stiftung im neuen Schuljahr einer weiteren Grundschule Lernpaten zur Verfügung stellen. 40 Mädchen und Jungen vom Kardinal-Frings-Gymnasium und Sankt-Adelheid-Gymnasium hatten sich gemeldet, um für mindestens ein Jahr die Patenschaft eines Grundschülers zu übernehmen. Wegen der vielen Rückmeldungen konnte die Stiftung ihr Projekt im zehnten Jahr erneut ausdehnen und neben der Josefschule und der Marktschule auch der Paul-Gerhardt-Grundschule Unterstützung bereitstellen.

In allen drei Grundschulen werden in diesem Schuljahr Kinder mit Lernschwierigkeiten ein Mal pro Woche Besuch eines Gymnasiasten bekommen und 1:1 betreut. „Der Bedarf für dieses Projekt ist sehr hoch“, berichtete Monika Wippermann. Die Lehrerin an der KGS Josefschule hat das Lernprojekt im Jahr 2013 zusammen mit der Nepomuk Stiftung ins Leben gerufen. „Damals hatten wir mit neun Lernpaten begonnen“, sagte Andrea Profitlich, Leiterin des Lernpatenprojekts und Vorstandsmitglied der Johannes-Nepomuk-Stiftung. Von Jahr zu Jahr haben sich mehr Gymnasiasten bei der Stiftung gemeldet, die eine Patenschaft übernehmen möchten.

Die Grundschullehrer wählen die Kinder aus, die von den Gymnasiasten persönlich betreut werden. Insbesondere Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien nehmen an dem Projekt teil, aber auch zahlreiche Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die noch große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. „Flüchtlingskinder lernen die deutsche Sprache wesentlich effektiver mit Lernpaten“, sagte Profitlich.

Nun feiert das Projekt sein zehnjähriges Bestehen. Viele Lernpaten haben ihr „Patenkind“ nicht nur über ein Schuljahr, sondern auch weit darüber hinaus betreut. Trotz des Altersunterschieds haben sich viele Freundschaften entwickelt. „Die Grundschüler finden es cool, dass sich ein Jugendlicher Zeit für sie nimmt. Das stärkt auch das Selbstwertgefühl“, sagte Profitlich.

Am Donnerstag kamen die neuen Lernpaten für eine Einführungsstunde von der Stiftung im Kardinal-Frings-Gymnasium zusammen. „Als Lernpate rutscht ihr in die Rolle des Lehrers, aber in erster Linie sollt ihr für die Grundschüler als Freund da sein“, erklärte Profitlich. Der Stiftung ist es wichtig, dass sich das Lernprojekt von einem Nachhilfeunterricht unterscheidet. Die Grundschüler sollen mit dem Lernpaten auch einen neuen Freund gewinnen, der sich ein wenig um sie kümmert und mit dem man auch gemeinsam Spaß haben kann. So ist es auch möglich, dass man bei einem Treffen mal gemeinsam auf den Bolzplatz geht oder andere Freizeitaktivitäten ausübt. Das Unterrichtsmaterial lässt sich dann spielerisch einbauen. „Zu den Lernpaten haben die Schüler ein ganz anderes Vertrauen als zu den Lehrern“, erklärt Profitlich.