Heimatmuseum und Bürgermeister-Stroof-Haus : Beueler Museen planen Neuanfang

Beuel Der Heimat- und Geschichtsverein Beuel will mit einer „Corona-Ausstellung“ im Mai einen ersten vorsichtigen Schritt in Richtung Öffnung wagen. Im Bürgermeister-Stroof-Haus wurde dagegen der Lockdown für einige Arbeiten im Gebäude genutzt.

Ostereiersuchen rund um das Museum fällt aus

Gerade hat Krippendorff gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern entschieden, wie es im Beueler Heimatmuseum weitergehen wird, wenn der Besuch wieder unter Auflagen möglich ist. Denn hier herrschen andere Bedingungen. Während die großen Häuser entlang der Bonner Museumsmeile über große Ausstellungsflächen verfügen, muss das Beueler Heimatmuseum mit deutlich weniger Platz auskommen. „Allein dadurch werden uns enge Grenzen gesetzt“, so der stellvertretende Vorsitzende. Abstandsregel sind im Fachwerk sowie in der Scheune nur schwer einzuhalten. „Und ein aufwendiges Anmelde- und Bestätigungsverfahren können wir nicht bieten“, ergänzt er. Zudem seien fast alle ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter in einem Alter, in dem sie selbst zur Risikogruppe gehören. „Deshalb haben wir entschieden, dass wir bis Ostern nicht öffnen und dann neu entscheiden“, so Krippendorff. So muss das beliebte Ostereiersuchen rund um das Museum in diesem Jahr auf jeden Fall ausfallen.