Mit neuen Attraktionen Hüpfburgenstadt bleibt nach Erfolg dieses Jahr länger in Beuel

Beuel · Ab Gründonnerstag können sich Kinder in Beuel wieder in der Hüpfburgenstadt an der Siegburger Straße auspowern. Die steht in diesem Jahr nicht nur länger, sondern hat auch einige neue Attraktionen zu bieten.

27.03.2024 , 07:00 Uhr

Manuel Fischer befüllt den Kleinkinder-Spielbereich mit großen Bauklötzen. Foto: Stefan Knopp





Von Stefan Knopp