Vandalismus am Hardtweiher : Unbekannte beschädigen Hütte im Ennertwald

Foto: Rainer Schmidt

Beuel Im Ennertwald am Hardtweiher wurde der Grillplatz mutwillig beschädigt. Der Holztisch landete in der Feuerstätte, die Hütte wurde beschmiert.



Einen Schrecken bekam ein Vorstandsmitglied des Bürgervereins (BV) Holzlar, als es kürzlich auf seinem Vormittagsspaziergang durch den Ennertwald an der Grillhütte am Hardtweiher vorbeikam: Vandalismus auf dem Platz. „Eigentlich werden wir vom heutzutage schon fast üblichen Vandalismus verschont“, erklärt Ewald Rensen vom Bürgerverein. „Außerdem haben wir vom Bürgerverein die Grillhütte und den Platz wegen Corona noch gar nicht an Interessenten vermietet.“

Der herausgerissene und verkohlte Tisch am Hardtweiher. Foto: Rainer Schmidt

Unbekannte Täter hatten einen großen Holztisch aus der Bodenverankerung gerissen und in die Feuerstelle geworfen. Unschwer zu erkennen, wie verkokelt der Tisch war. An zwei Naturbänken, die an der Feuerstelle im Boden eingelassen sind, wurden die Sitzflächen angesengt, an einem Holztisch und an weiteren Bänken wurden Kanten massiv beschädigt – nicht mit der Handkante.

Foto: Rainer Schmidt

Schon mehrfach Schäden

Dies ist nicht der erste Schaden, der in diesem Jahr an der Grillhütte angerichtet wurde. „Im Februar wurde die Scheibe des Schaukastens eingeschlagen“, berichtet Rensen, „und der Kasten abgerissen.“ Außerdem wurde ein Abflussstutzen der neuen Dachrinne demontiert und die Wände mit Graffiti der nicht so schönen Art beschmiert. „Dass Müll hinterlassen wird, darf schon als normal bezeichnet werden.“

„Wir werden mit Hilfe des Tischlermeisters Marcus Wald alles wieder instandsetzen“, verspricht Rensen. Dafür habe man Rücklagen aus der Vermietung der Grillhütte gebildet. Das Gelände gehört dem Land NRW und wird vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft verwaltet. Der BV Holzlar hat die Grillhütte gepachtet und vermietet Platz und Hütte. Dies wird gut angenommen und ist in den Sommermonaten oft ausgebucht. „Für die Zeit nach dem Lockdown liegen schon sehr viele Anmeldungen vor“, sagt Rensen.