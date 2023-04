Vorbereitungen für die nächste Session Isabell Thomas wird die nächste Liküra

Isabell Thomas tanzt nicht nur gern, sie liebt Paragliding-Tandemsprünge vom Berg aus – „nicht aus dem Flugzeug, das ist mir zu hoch“ – und wandert in den Alpen, besonders gern in Ruhpolding. Aktuell absolviert sie am Robert-Wetzlar-Berufskolleg eine Ausbildung, die sie in einen Beruf mit Jobgarantie führen wird: Über die Ausbildung zur Kinderpflegerin will sie Erzieherin werden, und die werden händeringend gesucht. Da werden ihr als Liküra die Besuche in den Kitas besonders leicht von der Hand gehen.