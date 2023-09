Pantheon-Theater Jubiläumsgala zum verflixten siebten Jahr in Beuel

Das Trio trat früher in Kessenich auf, spielte im Pantheon-Theater am ehemaligen Steigenberger Hotel und jetzt auf dem Gelände der ehemaligen Jutespinnerei an der Siegburger Straße. Was ist in Beuel besser? „Der Saal, die Atmosphäre und das Ambiente sind großzügiger und angenehmer“, so Alich. Und Pause ergänzt: „Die Beueler haben uns herzlich aufgenommen, obwohl wir früher viele Witze über die Schäl Sick gemacht haben.“