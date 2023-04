Inhaber des Bistros El Horizonte Kamel Bssissa ist das Phänomen der Beueler Gastroszene

Der Zufall und die spontane Reaktion darauf scheinen das Leben von Kamel Bssissa (53) bis heute zu bestimmen. „Kamel ist ein Phänomen, dass sich nicht beschreiben lässt“, sagt Werner Koch, der nicht nur als Vereinskollege von Bssissa in der Beueler Gewerbegemeinschaft seinen Kaffee in dessen Bistro „El Horizonte“ am Konrad-Adenauer-Platz trinkt, sondern auch als sein langjähriger Freund und Anwalt. „Ich bin damals falsch abgebogen“, sagt Bssissa auf die Frage, wie er nach Beuel gekommen ist.