Ecke Kennedybrücke/Hermannstraße So will der ADFC die gefährliche Kreuzung entschärfen

Die Kennedybrücke ist an Spitzentagen mit mehr als 8000 Radfahrern in 24 Stunden eine der höchstfrequentierten Strecken in Bonn. Zugleich werden an den Einmündungen bei den Brückenköpfen regelmäßig Unfälle mit Radfahrern verzeichnet – gerade die Einmündung in die Hermannstraße gilt als sehr gefährlich. Die ADFC-Mobilitätsfachleute Martina Suing und Frank Begemann haben sich die Kreuzung vor Ort angesehen und dem General-Anzeiger ihre Vorschläge für eine Neugestaltung der Verkehrsbeziehungen erläutert.