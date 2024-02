Gefahrenstelle in Beuel Stoppschild soll Situation an der Kennedybrücke entschärfen

Die grün-rot-rote Koalition in der Beueler Bezirksvertretung will die gefährliche Einmündung von der Kennedybrücke in die Hermannstraße durch eine kurzfristig umzusetzende Maßnahme entschärfen. Wie aus einem gemeinsamen Antrag für die Bezirksvertretungssitzung am 6. März hervorgeht, wollen die Koalitionäre die Verwaltung beauftragen, ein Stoppschild vor dem Fußgängerüberweg über die Hermannstraße aufzustellen.