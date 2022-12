Verkehr in Beuel : Mehr Platz für Radfahrer auf der Königswinterer Straße

Ist derzeit probematisch: Die Situation für Fahrradfahrer auf der Königswinterer Straße. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Königswinterer Straße in Beuel wird im nächsten Jahr fahrradfreundlicher. Die Stadt will neue Markierungen aufbringen. Was genau ist geplant?