Polizei ermittelt in Beuel Leiche an Hang zwischen Landgrabenweg und Bahnstrecke entdeckt

Beuel · In Beuel wurde am Dienstagmittag ein lebloser Mann an einem Hang liegend entdeckt. Der angeforderte Notarzt konnte nur noch den Tod bestätigen. Die Identität der Person ist noch unklar.

16.01.2024 , 13:28 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde in Bonn-Beuel eine Leiche entdeckt. Foto: Ulrich Felsmann





Von Constantin Graf