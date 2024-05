A 562 stundenlang gesperrt SWB-Linienbus durchbricht Mittelleitplanke auf der Südbrücke

Ein Linienbus der Stadtwerke Bonn (SWB) hat am Samstagmorgen auf der A 562 in Höhe der Anschlussstelle Beuel-Süd die Mittelleitplanke durchbrochen und ist mehrere Hundert Meter auf der Gegenfahrbahn weitergefahren. Dabei touchierte er mehrere Fahrzeuge, die auf der Südbrücke fuhren. Dann kam er nach etwa 800 Metern unter der Autobahnbrücke der A59 in der Auffahrt Ramersdorf in Richtung Bad Godesberg zum Stehen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Köln sagte.