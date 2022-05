Maifest in Bonn-Ramersdorf : Kritik an geplanter Festplatz-Schließung in Beuel

Das Maikönigspaar Julia Hartmann und Paul Metz (Bildmitte). Foto: Stefan Janos Wagner

Ramersdorf Julia Hartmann und Paul Metz sind ganz offiziell das Maikönigspaar in Ramersdorf. Gesprächsthema bei dem Fest war allerdings, dass die Stadt im nächsten Jahr den Platz am U-Bahnhof nicht mehr als Festplatz zulassen will.



In einem feierlichen Umzug präsentierte der Junggesellenverein Ramersdorf „Mythos“ am Sonntag das diesjährige Maikönigspaar Julia Hartmann und Paul Metz. Am Rande des Festes übten Besucher Kritik an der von der Stadt angekündigten Schließung des Platzes unter der Autobahnbrücke ab dem kommenden Jahr wegen potenzieller Hochwassergefahr durch den Ankerbach. „Eh hier Hochwasser wäre, liefe der U-Bahnhof voll. Das wäre ein prima Auffangbecken“, amüsiert sich der Ramersdorfer Hans Wirges und fragt, wieso dieser Gedanke jetzt plötzlich aufkeimt: „Vielleicht hat das mit der geplanten Seilbahn zu tun?“ „Für mich ist nicht nachvollziehbar,“ so Peter Braun, „warum Hochwasser jetzt auf einmal ein Problem sein sollte.“

Festlichkeit trotz des Ärgers

„Dass unsere Politik so einen Schwachsinn verbreitet, ist unglaublich – das ist an den Haaren herbeigezogen!“, ärgert sich Uwe Schmidt aus Limperich. „Den Traditionsvereinen werden nur noch Knüppel in den Weg geworfen.“ Er appelliert: „Ich sehe ja die Nöte der Stadt, entsprechenden Schutz zu schaffen und Vorsorge zu treffen.“ Schmidt meint aber, dies müsse mit Augenmaß geschehen.