Manfred Dimon über sein Handwerk Maler aus Beuel gestaltete Filmsets für „Babylon Berlin“

Zwei Kühe grasen auf einer Wiese. Im Hintergrund sind Bäume zu erkennen. Über den Kühen steht in schwarzen Lettern: „Allgäuer Landjoghurt mild 3,5 Prozent Fett“. Es handelt sich um eine Joghurtverpackung, doch statt durch Milchsäurebakterien verdickter Milch befinden sich sieben Pinsel in dem 100-Gramm-Behälter. Auf dem Boden steht eine schwarze Kiste voller Farbtuben. An den Wänden hängen entweder Bilder oder lehnen vertikal gestapelte Leinwände. Es ist das Atelier von Manfred Dimon. Der Theatermaler arbeitet zurzeit in einem 14 Quadratmeter großen Raum in seinem Haus in Beuel. Bald soll aber ein größeres Atelier für den 55-Jährigen her.