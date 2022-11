Polizei sucht Täter : Räuber versucht mit Gehwegplatte Bankautomaten in Beuel zu öffnen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der versucht hat, einen Bankautomaten auszurauben. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Beuel Ein Mann hat am Montagmorgen versucht, einen Bankautomaten in Beuel zu öffnen. Er benutzte eine Gehwegplatte, um an das Bargeld heranzukommen, was ihm allerdings nicht gelang.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Mit brachialer Gewalt hatte am Montagmorgen um 3.20 Uhr ein Unbekannter versucht, an Bargeld aus dem Bankautomaten der Sparkasse an der Friederich-Breuer-Straße in Beuel zu gelangen. Laut Polizeisprecher Simon Rott benutzte er dabei eine Gehwegplatte, mit der er zwar nicht an das Geld gelangte, aber „immensen Schaden“ an dem Automaten anrichtete.

Bei dem vergeblichen Versuch, den Automaten so zu öffnen, musste sich der Täter auch verletzt haben, denn die Polizei entdeckte Blutspuren am Display des Automaten. Da eine Anwohnerin vom Lärm geweckt wurde und den Mann ansprach, flüchtete dieser.