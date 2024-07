Konzept für Sicherheit und Sauberkeit Müll-Ermittler sollen in Beuel Umweltsünder schnappen

Beuel · Beuel gilt aus Sicht der Stadt Bonn eher als unauffälliger Stadtteil, was Sicherheit und Sauberkeit angeht. Doch auch hier gibt es einige Ecken, über die sich die Bürger beschweren. Was will die Stadt gegen Müll und Vandalismus tun?

19.07.2024 , 16:00 Uhr

Blick auf das Beueler Zentrum mit dem Konrad-Adenauer-Platz. Foto: Stefan Hermes

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn