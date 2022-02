Viel Bewegung in der Beueler Geschäftswelt : Neue Konkurrenz für Eiscafés

Eisdielen gibt es in der Beueler City gleich vier in einer Straße. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Einige Unternehmen haben aus unterschiedlichen Gründen in Beuel aufgegeben, andere eröffnen neue Läden in Kürze. Für das meiste Aufsehen hat in den vergangenen Tagen der bevorstehende Neustart der ehemaligen Betreiber des Eissalons Olivotti in Pützchen gesorgt.