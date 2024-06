Umgestaltung in Beuel Neue Mietwohnungen entstehen auf dem Gelände des Herz-Jesu-Klosters

Genau 104 Jahre nach der Gründung des Herz-Jesu-Klosters in Ramersdorf haben die alten Mauern alle eine neue Nutzung erhalten. Seit dem Auszug der letzten Schwester Katharina am 28. Januar bestimmen nicht länger die Franziskanerinnen vom Heiligsten Herzen Jesu das Geschehen auf dem Areal an der Mehlemstraße. Aber die Erinnerung an sie bleibt lebendig – nicht zuletzt wegen der neuen Gedenktafel, die vor Kurzem angebracht wurde.