Konrad-Adenauer-Platz in Beuel Warum die Pferdetränke einen neuen Standort bekommt

Am Konrad-Adenauer-Platz soll in Kürze ein Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden. Das hat die Beueler Bezirksvertretung in ihrer letzten Sitzung beschlossen. Der neue Brunnen soll an der Stadtbahnhaltestelle Konrad-Adenauer-Platz im Dreieck mit der Friedrich-Breuer-Straße gestellt werden, dem jetzigen Standort der historischen Pferdetränke.