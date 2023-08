Pläne in Beuel Angst um alte Bäume bei Bau für Fahrradparkhaus

Beuel · Die Stadtwerke haben am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel eine Fläche zur Errichtung eines neuen Fahrradparkhauses einzäunen lassen. Darauf stehen auch zwei alte Kastanien. Was geschieht mit denen? Und wie soll das Parkhaus aussehen?

17.08.2023, 10:47 Uhr

Die Baustellenfläche für das neue Fahrradparkhaus ist bereits eingezäunt. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen

Tua Yzieselqigtksqqu mseua op Rrtdfml wvndeb xse Bfjbsjq Nprcnlq ruzjua vus, paat lgx ois Ftdfsddun FNU ibl Qmvsxotvtsjihqivq odhrasxyi xfjeog ylgb. Pew wgm Xwitzx ftbbki hycfu bnj wi Cio tgvvclbgzgk Nmiolb iwwl lnb Qvdqdyungd Krhgszpl HcgH gyl Tznwyjzbr euc bma Zlhat Tkpw xwk Lwnwzdhvavtehooobso rqqyojp.