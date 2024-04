Pläne für Verkehrsberuhigung Anwohner beklagen Gefahrenlage auf der Löwenburgstraße in Niederholtorf

In der Bezirksvertretung waren zuletzt zum wiederholten Male verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der Löwenburgstraße in Niederholtorf ein Thema. Die Bürger beklagten in der Sitzung viel Verkehr, eine hohe Lärmbelastung, Fahrzeuge, die zu schnell fahren und dadurch ein hohes Gefahrenpotenzial vor allem für die dort lebenden Kinder. In dem besagten Bürgerantrag hieß es wörtlich: „Neben der konstanten Lärmbelästigung am Tag, kommt eine durchgehende Belastung bei Nacht durch einzelne viel zu schnell fahrende Autos sowie Nachtbusse, Traktoren und Lkw.“