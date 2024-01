Gebäude wurde saniert Dach des Alten Rathauses in Oberkassel ist wieder dicht

Die wichtigste Nachricht: Das Dach des Alten Rathauses in Oberkassel ist wieder dicht, es regnet nicht mehr in das historische Gebäude rein. Das erklärte jetzt Frank Brüggemann vom Städtischen Gebäudemanagement Bonn (SGB) bei einer Begehung des denkmalgeschützten Hauses. Das Alte Rathaus in Oberkassel datiert aus dem Jahr 1898.