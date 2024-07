Ganzkörpertraining in der Sonne Wie gut ist die neue Outdoor-Fitness-Anlage in Beuel?

Blauer Himmel und Sonnenschein sind beste Voraussetzungen für ein Ganzkörpertraining am Vormittag auf dem Gelände des FV Preußen Bonn an der Wittestraße in Schwarzrheindorf. Seit Kurzem hat die Stadt Bonn dort eine neue Outdoor-Fitness-Anlage installieren lassen. Eine Slackline, eine Squat-Plattform, Inklusionsbarren, Handstandbügel und Calisthenics-Geräte für Eigengewichtsübungen warten hier auf mich. Vorher geht es aber zum Aufwärmen auf die Tartanbahn – ein paar Bahnen laufen. Danach trainiere ich also Koordination, Kraft und Mobilisierung. Ich studiere dazu drei Hinweistafeln, die mir die einzelnen Stationen und die Übungen erklären. Die Aufgabenstellungen sind dabei in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt. Anfänger brauchen deshalb keine Angst vor dem Parcours haben und können sich langsam herantasten.