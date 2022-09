Polizei Bonn sucht Täter : Räuber reißt 70-jährigem Mann in Beuel Goldkette vom Hals

Beuel In der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel hat ein Mann einem Senior die Goldkette vom Hals gerissen. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und seinem Helfer und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 70-jähriger Mann wurde am Freitagabend gegen 22.55 Uhr in Beuel Opfer eines Straßenraubes. Ihm wurde in der Friedrich-Breuer-Straße in der Nähe des Beueler Rathauses die Goldkette vom Hals gerissen.