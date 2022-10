Mehr spirituelle Räume für die LGBTQ-Community : Queere Vikarin wird in Oberkassel zur Pfarrerin

Foto: Niklas Schröder

Oberkassel Dorothea Ugi, Vikarin in Bonn-Oberkassel, wird am 30. Oktober zur Pfarrerin ordiniert. Sie zählt sich selbst zur LGBTQ-Community und will mitwirken, queeren Menschen spirituelle Räume zu öffnen.



Für sie verbinden sich wissenschaftliche Vertiefung und praktische Berufsausübung intensiv: Dorothea Ugi hat nach ihrer Promotion über Sterben und Tod in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Vikarin nicht zuletzt immer wieder auch Menschen beerdigt. „Ich habe die Ergebnisse meiner Arbeit mit hineingenommen in die Trauergespräche“, sagt die Theologin, die ihr Vikariat in der Evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter absolviert hat. Am Sonntag, 30. Oktober, wird Ugi als Pfarrerin von Superintendentin Almut van Niekerk ordiniert. Ihre nächste berufliche Station als „Pfarrerin zur Anstellung“ steht noch nicht fest.

Gebürtig aus Karlsruhe, aufgewachsen im ländlichen Umfeld, studierte Ugi zunächst auf Lehramt Französisch und Evangelische Theologie in Gießen und im französischen Perpignan. Dann kam sie an die Uni Bonn für ihr Dissertationsvorhaben „Den Tod vor Augen. Systematisch-theologische Blicke auf thanatologische Entwürfe“. Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung habe sie „Lust bekommen, in die Welt hinauszugehen und in Begegnung mit Menschen zu kommen“, erzählt Ugi. Weil sie sich selbst zur LGBTQ-Community zählt, will sie in Zukunft mitwirken, queeren Menschen spirituelle Räume zu öffnen. „Jesus hat sich mit Ausgestoßenen solidarisiert. Wenn nicht in der Kirche, wo dann?“, fragt Ugi.

„Es gibt keine Formel für den Kasus Trauer.“

Wegen der Pandemie konnte Ugi während ihrer Referendarzeit nur wenige Taufen und Trauungen leiten. „Bei Beerdigungen konnte ich hingegen viel Erfahrung sammeln“, berichtet die Vikarin. In der heutigen vielfältigen Gesellschaft seien Trauer und daraus entstehende Bedürfnisse mehr denn je individuell: „Es gibt keine Formel für den Kasus Trauer.“

Als Pfarrerin versteht sie ihre Aufgabe darin, nachzuspüren, was die Angehörigen beschäftigt. Viel zu oft würden Inhalte und Rituale übergestülpt, die gar nicht zu den Fragen, Gefühlen und Bedürfnissen der Trauernden passen, meint die Vikarin. Ugi möchte deshalb für Trauernde aus dem Schatz biblischer Narrative und christlicher Traditionen das Passende heraussuchen. „In denen sich die Menschen wirklich wiederfinden“, erklärt die Theologin.