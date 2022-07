Wenige Wochen nach Fertigstellung : Radschnellweg in Beuel weist erste Mängel auf

Radschnellweg in Beuel weist erste Mängel auf

Wenige Wochen nach der Eröffnung hat der Radschnellweg in der Beueler Rheinaue erste Risse. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel 700.000 Euro, 23 Bäume und viele Diskussionen im Vorfeld des Baus – diese Hürden musste die neue Radschnellroute durch die Beueler Rheinaue überwinden. Am 29. Juni eingeweiht, sind jetzt bereits erste Unebenheiten im Teerbelag aufgetaucht

Gut 80 Gäste haben die Eröffnung des ausgebauten Radwegabschnitts in der Beueler Rheinaue Ende Juni begleitet, darunter Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn. Knapp vier Wochen nach der Fertigstellung weist der 1,8 Kilometer lange und drei Meter breite Radschnellweg zwischen der Südbrücke und dem Biergarten Blauer Affe bereits erste Mängel auf.

„Mir sind die Buckel schon vor einigen Tagen aufgefallen. Direkt nach der Eröffnung waren sie noch nicht da“, sagt Michael Pickert im Gespräch mit dem GA. Mehrmals im Monat ist der Bad Godesberger mit seinem Rad am Rhein unterwegs, hauptsächlich am Wochenende. „Je nach Windrichtung nehme ich gern die Drei-Brücken-Tor, auf einer Seite am Rhein entlang hin und auf der anderen zurück.“