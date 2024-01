Wäschmob von GA und Beueler Weiberfastnacht Jecke starten Rekordversuch für längste Wäscheleine des Rheinlands

Während die Beueler Stadtsoldaten Teller für Teller ihrer leckeren Erbsensuppe verkaufen und die Ersten schon klaafen und dabei was trinken, kommen immer weitere Besucher, als ob sie zu Hause keinen Trockner oder was zum Aufhängen hätten. Und an alte Traditionen der Waschfrauen am Rhein erinnernd, dürfen nur die Frauen etwas aufhängen. Fragt sich nur, wie da ein buntes Clownkostüm an die Schnur geraten ist. So war das ja nun mal nicht abgesprochen.