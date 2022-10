Konrad-Adenauer-Platz in Beuel : Sankt Augustiner Straße nach schwerem Unfall gesperrt

Nach einem schweren Unfall in Beuel ist die Sankt Augustiner Straße gesperrt worden. Autofahrer sollen die Unfallstelle weiträumig umfahren. Auch der Bahnverkehr ist betroffen

Am heutigen Tag kam es gegen 15.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Sankt Augustiner Straße in Bonn auf Höhe des Konrad-Adenauer-Platzes in Fahrtrichtung Siegburg. Nach derzeitigem Sachstand handelt es sich um einen Alleinunfall. Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.