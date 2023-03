Schüler blockieren Zufahrten : An dieser Bonner Schule kommen „Elterntaxis“ nicht mehr durch

Protestaktion gegen „Elterntaxis": Johanna (13) und Maria (14) verteilen Flyer vor der Schule. Foto: Stefan János Wágner

Beuel An der IGS-Schule in Beuel blockieren Schüler die Zufahrten der „Elterntaxis“. CarFreiTag nennen sie den Aktionstag und sind dafür von der Stadt ausgezeichnet worden. Was halten die Eltern davon?