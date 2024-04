Tollität in Beuel Lea Kempe ist die neue Wäscherprinzessin

Jetzt geht das Zepter also an ein aktives Mitglied des Damenkomitees Sankt Paulus in Beuel-Ost, dem Lea Kempe seit ihrem 16. Lebensjahr angehört. Sie war 2009 auch schon Kinderwäscherprinzessin und besuchte den Kindergarten Sankt Pius. Nach der Gemeinschaftsgrundschule „Om Berg“ folgte das CJD Königswinter. Außer dem Karneval ist Lea Kempe auch der Freiwilligen Feuerwehr im Ort verbunden sowie dem Junggesellenverein. Die Maikönigin von 2022 feiert im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten in den Mai. Der „Tanz in den Mai“ startet dort um 19.30 Uhr und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Beueler Stadtsoldaten gemeinsam mit dem Damenkomitee St. Paulus. Kempe freut sich auch schon aufs Maibaumsetzen der Mädels im Schaltjahr.