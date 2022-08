2024 als Höhepunkt in Beuel : So laufen die Vorbereitungen zu 200 Jahre Weiberfastnacht

Obermöhn Ina Harder, Stadtsoldaten-Kommandant Hans Hallitzky (r.) und Ralf Birkner, Leiter der Bezirksverwaltung Beuel, stellen das Jubiläums-Logo vor. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel 1824 emanzipierten sich die Karnevalistinnen von ihren in Köln feierenden Männern und machten ihr Ding. Das sind die Ursprünge der Beueler Weiberfastnacht, die in in dieser Form einzigartig in Deutschland ist und 2024 ihr 200-jähriges Bestehen feiert.

Beuel bereitet sich auf ein großes Jubiläum vor: 200 Jahre Weiberfastnacht. In der Session 2024 wird der Geburtstag des Wievefastelovends fast ein Jahr lang gefeiert.

Obermöhn Ina Harder, Frontfrau des Brauchtums, hat jetzt gemeinsam mit Hans Hallitzky, Kommandant der Beueler Stadtsoldaten, und Ralf Birkner, Leiter der Bezirksverwaltung im Rathaus Beuel, das Werbelogo für die übernächste Karnevalssession vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht natürlich die Zahl 200. Der Entwurf von Nina Probst, Mitglied des Alten Beueler Damenkomitees, berücksichtigt aber auch die Symbole der Weiberfastnacht: Bröckemännche, Stadtwappen und Wäscheleine. „Wir werden ab sofort mit diesem Logo bei allen Anlässen, Mailverkehr und Terminen werben“, erklärt Harder. Man wolle früh genug für dieses Jubiläum werben – auch weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Jubiläum wird fast ein Jahr lang gefeiert

Allerdings legt der Arbeitskreis Beueler Weiberfastnacht Wert darauf, dass die Session 2023 eine absolut eigenständige ist. „Wir werden darauf achten, dass die Jubiläumswerbung nicht die Session von Wäscherprinessin Lena I. (Obliers) überstrahlt“, betont Ralf Birkner.

Start der Jubiläumssession soll am 10. November 2023 sein. An diesem Tag soll abends im Brückenforum Beuel eine große Fete stattfinden, die Veranstalter und Ex-Prinz Rico Fenoglio organisieren soll. Der Erlös des Abends fließt an den Förderverein Beueler Weiberfastnacht zur Finanzierung weiterer Jubiläumsprojekte.

Das große Finale des Weiber-Geburtstages soll einen Tag vor der Eröffnung von Pützchens Markt im Jahr 2024 sein – und zwar am 7. September. Im Bayern-Zelt wird dann für 3000 Gäste ein Jubiläumsprogramm für alle Generationen angeboten.

Um die Aktivitäten im Geburtstagsjahr gemeinschaftlich zu koordinieren, hat der Arbeitskreis Beueler Weiberfastnacht eine Steuerungsgruppe gegründet. Für die Organisation verschiedener Projekte wurden Arbeitskreise gegründet. Ein Beispiel: Die Kabarettistin Anka Zink, eine überzeugte Beuelerin, arbeitet mit den zahlreichen Damenkomitees an der Vorbereitung der Jubiläumssession.

Deutschlandweite Vermarktung wird angestrebt

Außerdem gibt es einen Arbeitskreis, der die mediale Aufarbeitung des großen Festes plant. „Wir wollen das Thema in den Sozialen Medien, im Fernsehen, Radio und in den Printmedien deutschlandweit vermarkten und hoffen auf entsprechende Resonanz“, sagt die Obermöhn.

In Vorbereitung ist auch ein Jubiläumsbuch mit dem Arbeitstitel „200 Jahre Beueler Weiberfastnacht“. Wir haben zahlreiche Gastautoren angesprochen, die aus ihrer Sicht etwas dazu schreiben werden“, sagt Birkner. Dabei sollen natürlich auch die Themen Frauenrechte, Frauen in der Arbeitswelt und die Historie des Beueler Karnevals beleuchtet werden.

Der Steuerungskreis hat zudem Kontakt zu Bonner Gastronomen, Künstlern und Hoteliers aufgenommen, um das Thema auf er linken Rheinseite prominent zu etablieren. Zum Beispiel hat das Frauen-Museum sein Engagement bereits zugesagt.