Neue Sportstätte Früherer Spielplatz in Beuel wird zum Fitnesszirkel

Auf dem ehemaligen Spielplatz an der Elsa-Brändström-Straße soll ein Fitnesszirkel aufgestellt werden. In ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 6. März, wird sich die Bezirksvertretung Beuel mit dem Thema befassen. Wenn die Kommunalpolitiker zustimmen, soll die Verwaltung beauftragt werden, das Vergabeverfahren für diese Maßnahme einzuleiten.