Höhe Konrad-Adenauer-Platz in Beuel : Schwerer Unfall auf St. Augustiner Straße am Freitagnachmittag

Symbolfoto.

Update Beuel Am Freitagnachmittag gab es einen schweren Unfall in Beuel. In der Folge musste die St. Augustiner Straße lange für den Verkehr gesperrt werden.



Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der St. Augustiner Straße in Bonn-Beuel. Auf Höhe des Konrad-Adenauer-Platzes in Fahrtrichtung Siegburg hatte ein Pkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Masten gefahren. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

In der Folge wurde die St. Augustiner Straße in Fahrtrichtung Siegburg von der Polizei in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt. Auch der Bahnverkehr in Richtung Siegburg war betroffen. Gegen Abend konnten Fahrbahn und der Bahnverkehr wieder frei gegeben werden.

