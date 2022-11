Feier zum Jubiläum : Beueler Stadtsoldaten gründeten vor 50 Jahren den Kadettencorps

2024 als Höhepunkt in Beuel : So laufen die Vorbereitungen zu 200 Jahre Weiberfastnacht 1824 emanzipierten sich die Karnevalistinnen von ihren in Köln feierenden Männern und machten ihr Ding. Das sind die Ursprünge der Beueler Weiberfastnacht, die in in dieser Form einzigartig in Deutschland ist und 2024 ihr 200-jähriges Bestehen feiert.