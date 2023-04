Street-Art im Klassenraum Streetart-Künstler Bonnapart besucht die Paul-Gerhardt-Grundschule

Der Beueler Streetart Künstler Bonnapart zeigt der Klasse 3c an der Paul-Gerhardt-Grundschule, was sich hinter seiner Arbeit verbirgt. Mit dem Markenzeichen einer Krähe ist er überall in Bonn, mittlerweile auch im Ausland zu finden. Straßenlaternen, Geländer, Mülleimer oder Altkleidercontainer schmückt er mit seiner Kunst. Neben den Stickern bemalt er auch Steine oder setzt Holzfiguren versteckt in Szene.