Mittelleitplanke durchbrochen Südbrücke wegen Busunfalls teilweise auf unbestimmte Zeit gesperrt

Seit etwa 10.20 Uhr ist die Südbrücke teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung beginnt linksrheinisch ab dem Zubringer an der B9 in der Bonner Innenstadt. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall eines Linienbusses der SWB in Beuel, der sich in der Autobahnabfahrt Beuel-Süd der A562 in Fahrtrichtung Königswinter ereignet hat.