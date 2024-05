Verkehrsbehinderung Richtung Beuel Südbrücke wegen Verkehrsunfall gesperrt

Seit etwa 10.20 Uhr ist die Südbrücke in Fahrtrichtung Beuel vollständig gesperrt. Die Sperrung beginnt ab dem Zubringer an der B9 in der Bonner Innenstadt. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall in Beuel. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten von vorneherein auf andere Strecken ausweichen.