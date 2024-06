Neue Begegnungsstätte in Beuel Tisch der Vielfalt soll Menschen zusammenbringen

Als Ralf Birkner den Tisch vor der Kirche St. Katharina im niederrheinischen Willich erblickte, war es um ihn geschehen: „Ich habe mich sofort in den Tisch verliebt.“ So ein Tisch für den Platz an der Kirche St. Josef – das wäre es, dachte der Vorstandsvorsitzende der Johannes-Nepomuk-Stiftung. In Kürze wird aus dem Traum Realität, denn der „Tisch der Vielfalt“ soll am Sonntag, 16. Juni, offiziell eingeweiht werden. Der dazugehörige Familiengottesdienst auf dem Josefplatz beginnt um 11.15 Uhr.