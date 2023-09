Fotofahndung der Polizei Trickdiebe erbeuten in Beuel fünfstelligen Geldbetrag

Ein bislang unbekanntes Trio soll mit einem Trickdiebstahl am 24. August mehrere Tausend Euro in Beuel erbeutet haben. Wie die Polizei Bonn mitteilt, haben die Unbekannten eine 26-jährige Frau zuvor beobachtet, wie diese einen fünfstelligen Betrag in einer Bankfiliale am Konrad-Adenauer-Platz abgehoben hat.